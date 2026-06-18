Genova è morto l'uomo di 93 anni investito sulle strisce pedonali in via Amendola ad Albaro

E' morto l'uomo di 93 anni che mercoledì 17 giugno era rimasto vittima di un incidente stradale in via Amendola nel quartiere di Albaro, a Genova. Era stato investito da un’automobile mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era appena allontanato da un edificio situato nelle vicinanze quando è stato urtato da una vettura condotta da una donna di 71 anni. L’impatto è stato particolarmente violento: il pedone era stato sbalzato contro il parabrezza dell’auto, danneggiandolo.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, che avevano trovato l’uomo in condizioni estremamente gravi. Dopo le prime cure, era stato stabilizzato, intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Ospedale Policlinico San Martino con il massimo livello di emergenza.

I medici avevano riscontrato un importante trauma al volto e altre lesioni nella zona toracica. Anche la conducente aveva riportato lievi contusioni, ma ha scelto di non ricorrere alle cure ospedaliere.

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