Pedone investito sulle strisce ad Albaro: 96enne ricoverato in condizioni critiche

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 17 giugno nel quartiere di Albaro, a Genova. Un uomo di 96 anni è stato investito da un’automobile mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Amendola.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era appena allontanato da un edificio situato nelle vicinanze quando è stato urtato da una vettura condotta da una donna di 71 anni. L’impatto è stato particolarmente violento: il pedone è stato sbalzato contro il parabrezza dell’auto, danneggiandolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato l’uomo in condizioni estremamente gravi. Dopo le prime cure, è stato stabilizzato, intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale Ospedale Policlinico San Martino con il massimo livello di emergenza.

I medici hanno riscontrato un importante trauma al volto e altre lesioni nella zona toracica. Anche la conducente ha riportato lievi contusioni, ma ha scelto di non ricorrere alle cure ospedaliere.

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

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