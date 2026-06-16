Genova, armato di roncola semina il panico nel centro storico: arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un 21 enne tunisino irregolare sul territorio nazionale. per resistenza, violenza e minacce a P.U e lo ha altresì deferito per porto ingiustificato di arma impropria. Questa mattina gli agenti dell'U.P.G.S.P. sono intervenuti, su richiesta della Sala Operativa della Questura, per la segnalazione di un uomo armato in vico Croce Bianca che stava avendo una lite con un altro soggetto.

Giunti sul posto gli operatori hanno identificato un uomo corrispondente alla descrizione fornita e lo hanno fermato per effettuare accertamenti: dalla ricostruzione della dinamica dei fatti è emerso che, pochi istanti prima dell'arrivo della volante, avesse nascosto l'arma in un'intercapedine. Gli agenti hanno quindi rinvenuto una roncola da lavoro lunga 43 centimetri che è stata posta sotto sequestro.

L'uomo, già noto, è strato tratto in arresto e, durante la stesura degli atti, ha assunto un atteggiamento ostile, aggressivo ed intimidatorio nei confronti degli operatori, tentando anche di colpire uno con un pugno diretto al volto.

Verrà sottoposto a direttissima domattina. Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.





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