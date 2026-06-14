Grave incidente in moto tra Pontedecimo e Mignanego: motociclista intubato

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri tra Pontedecimo e Mignanego, dove un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico avvenuto intorno alle 23 in via Gallino.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale, la moto sulla quale viaggiava l'uomo sarebbe finita contro un veicolo parcheggiato in modo irregolare lungo la strada.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l'intervento del medico del 118 che ha proceduto all'intubazione sul posto. Per prestare soccorso sono intervenuti anche i volontari della Croce Verde di Pontedecimo insieme all'equipaggio dell'automedica.

A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, via Gallino è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti gli aspetti dell'accaduto.

TERRALBA - Un altro grave incidente stradale si è verificato nella notte in piazza Terralba, a Genova. Poco dopo le 2.30 uno scooter con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un'auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Genovese, l'automedica Golf 1 e un'altra pubblica assistenza. Il conducente, un uomo di 37 anni, ha riportato un trauma al volto e al torace, mentre il passeggero ha riportato diverse contusioni. Entrambi sono stati immobilizzati e trasportati al Pronto Soccorso del Policlinico San Martino.

Inizialmente soccorsi in codice giallo, una volta arrivati in ospedale i loro codici sono stati elevati a rossi. La polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.

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