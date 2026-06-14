Santa Margherita Ligure, principio d'incendio su uno yacht nel porto, scattate le misure di sicurezza

Momenti di apprensione ieri mattina nel porto di Santa Margherita Ligure, dove un principio d'incendio si è sviluppato a bordo di un'unità da diporto di circa 30 metri ormeggiata lungo la banchina.

L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata e ha fatto immediatamente scattare il dispositivo di emergenza. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'imbarcazione ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altri natanti presenti nelle vicinanze.

Per ragioni precauzionali è stato disposto anche lo spostamento delle imbarcazioni ormeggiate accanto allo yacht coinvolto, così da creare un'area di sicurezza attorno al punto interessato dall'emergenza.

Sul posto è intervenuto fin dai primi momenti anche il referente ambientale del Comune, incaricato di monitorare eventuali conseguenze sull'area portuale e sullo specchio acqueo.

L'intervento ha consentito di gestire rapidamente la situazione, mentre restano da chiarire le cause che hanno provocato il principio d'incendio a bordo dell'imbarcazione.

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