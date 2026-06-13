Genova, 29enne travolto in corso Italia: dietro l’investimento una lite. Arrestato un 28enne

Potrebbero esserci sviluppi importanti nell’indagine sull’investimento avvenuto la scorsa notte in corso Italia, all’altezza di via San Giuliano, a Genova, dove un giovane di 29 anni è stato travolto da un’auto ed è ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Martino.

Le indagini, condotte dalla sezione Infortunistica della Polizia Locale e dalla Polizia di Stato, hanno permesso di ricostruire una dinamica ben diversa da quella di un semplice incidente stradale. Decisive sono state le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle installate presso il comando provinciale dei carabinieri, situato a poche decine di metri dal luogo dei fatti.

Secondo quanto emerso, poco prima dell’investimento il conducente dell’auto, un 28enne genovese incensurato, avrebbe tentato di avvicinare una ragazza. L’episodio avrebbe provocato la reazione di alcuni amici della giovane e da lì sarebbe nato un acceso diverbio. Le immagini mostrerebbero il ragazzo accerchiato da cinque o sei persone mentre cerca di raggiungere la propria vettura.

Una volta salito a bordo, il 28enne avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente dalla zona. Durante la fuga ha però investito il 29enne, che secondo alcune testimonianze stava cercando di allontanarsi quando è stato raggiunto dal veicolo. Proprio questo aspetto è ora al centro degli approfondimenti della Squadra Mobile, coordinata dai dirigenti Carlo Bartelli e Antonino Porcino, chiamata a stabilire se si sia trattato di una manovra compiuta nel tentativo di scappare oppure di un gesto volontario maturato al termine della lite.

Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti delle Volanti. Accompagnato in questura, è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,15 grammi per litro, superiore al limite consentito.

Le condizioni del ferito sono apparse immediatamente molto gravi. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1. Al loro arrivo il giovane era privo di conoscenza; inizialmente si era temuto anche un arresto cardiaco, ipotesi poi esclusa.

Il 29enne ha riportato un severo trauma cranico, profonde lesioni a una gamba e a una mano, oltre alla semi-amputazione di un dito. Le ferite hanno causato una copiosa emorragia che ha reso necessario un immediato intervento di stabilizzazione e l’intubazione prima del trasporto d’urgenza al Policlinico San Martino.

Una volta giunto in ospedale, il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il quadro clinico resta estremamente critico e, secondo quanto emerso, il pericolo di vita non sarebbe ancora stato scongiurato.

Per consentire i rilievi tecnici e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto, il tratto di corso Italia interessato dall’incidente è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per diverse ore.

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