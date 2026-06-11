Genova: giro di escort in centro, quattro misure cautelari
di R.C.
Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata anche una somma di circa 8.000 euro in contanti
A Genova i carabinieri hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di tre donne di origine cinese e di un uomo italiano, accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Per tutti è stato disposto l’obbligo di dimora.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro avrebbero gestito l’attività utilizzando due appartamenti situati nei quartieri della Foce e di Albaro, dove ricevevano i clienti.
Le indagini, condotte dai militari della compagnia di San Martino, sono partite dopo alcune segnalazioni da parte di residenti, insospettiti dal continuo andirivieni dalle abitazioni. Gli accertamenti hanno successivamente evidenziato la presenza di annunci pubblicati online per offrire prestazioni sessuali, oltre alla gestione degli appuntamenti e all’incasso dei proventi.
Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata anche una somma di circa 8.000 euro in contanti.
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