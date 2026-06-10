Bolzaneto, cucciolo di 10 mesi cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco e restituito alla padrona

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto che oggi sono stati chiamati in via Pernecco Superiore, nei pressi di Orero, per il soccorso di un cane di media taglia caduto in un dirupo.

Il cucciolo, un esemplare di 10 mesi di nome Ghemon, si era allontanato dal controllo della proprietaria ed era precipitato in una zona impervia. Una volta individuato, i soccorritori hanno utilizzato la scala in dotazione al mezzo per raggiungerlo in sicurezza.

Grazie al temperamento tranquillo dell’animale, le operazioni di imbragatura e recupero si sono svolte senza difficoltà. Il cane è stato quindi riportato in superficie e riconsegnato alla padrona, che lo ha riabbracciato in buone condizioni.

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