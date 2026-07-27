Sarzana: cadavere di un uomo trovato all'interno di un parco pubblico
di R.C.
Si tratterebbe di un 54enne senza fissa dimora, avviati accertamenti per stabilire le cause del decesso
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina nei pressi di Villa Ollandini, parco pubblico di Sarzana. A scoprirlo, attorno alle 9.30, due tecnici comunali che hanno notato un corpo immobile in un'area periferica, avvertendo immediatamente i soccorsi. Sul posto la Pubblica assistenza di Sarzana, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.
La Polizia di Stato si è occupata invece del riconoscimento della vittima: dai primi riscontri si tratterebbe di un 54enne senza fissa dimora. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare le cause del decesso.
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