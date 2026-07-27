Sarzana: cadavere di un uomo trovato all'interno di un parco pubblico

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina nei pressi di Villa Ollandini, parco pubblico di Sarzana. A scoprirlo, attorno alle 9.30, due tecnici comunali che hanno notato un corpo immobile in un'area periferica, avvertendo immediatamente i soccorsi. Sul posto la Pubblica assistenza di Sarzana, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La Polizia di Stato si è occupata invece del riconoscimento della vittima: dai primi riscontri si tratterebbe di un 54enne senza fissa dimora. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare le cause del decesso.

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