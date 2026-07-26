Genova, nudo sulla spiaggia di Punta Vagno, aggredisce e ferisce i poliziotti: arrestato 31enne

Intervento della polizia a Genova, sulla spiaggia di Punta Vagno, dove un cittadino senegalese di 31 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per atti osceni.

Le volanti sono intervenute in seguito alla segnalazione di un uomo completamente nudo che si stava facendo la doccia sulla spiaggia. Gli agenti lo hanno invitato a rivestirsi, ma il 31enne, già noto alle forze dell'ordine, ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti intervenuti.

Gli agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in pochi giorni. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per atti osceni.

Nella mattinata di lunedì comparirà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

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