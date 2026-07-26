Genova, controlli sulla movida a Levante: 42 persone identificate, sanzioni ai locali e sequestri di droga

Notte di controlli lungo il litorale di Levante a Genova, dove tra Vernazzola, Priaruggia e Nervi è scattata l'operazione straordinaria "Largo Raggio", promossa dalla Polizia Locale per rafforzare la sicurezza, contrastare il degrado urbano e monitorare le aree della movida estiva.

L'attività ha interessato spiagge e passeggiate delle tre località, finite nelle ultime settimane al centro delle segnalazioni di residenti e frequentatori per episodi di disturbo della quiete pubblica e problematiche legate alla sicurezza nelle ore notturne.

Nel corso dell'operazione gli agenti hanno identificato complessivamente 42 persone, svolgendo controlli mirati sia sul fronte dell'ordine pubblico sia su quello della prevenzione.

L'intervento ha fatto emergere le principali criticità nella zona di Nervi, dove sono state contestate tre violazioni dell'articolo 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, con il conseguente sequestro delle droghe rinvenute. Diversa la situazione a Priaruggia e Vernazzola, dove i controlli non hanno evidenziato particolari problemi e il monitoraggio si è concluso senza rilievi significativi.

Parallelamente, la Polizia Locale ha effettuato verifiche anche negli esercizi commerciali per accertare il rispetto delle ordinanze comunali sulla vendita di alcolici. In piazza Giusti un'attività è stata sanzionata per aver venduto bevande alcoliche da asporto e consentito il consumo in contenitori di vetro negli orari vietati dalle disposizioni comunali. Un'altra violazione è stata accertata in via Sarfatti, dove un esercizio commerciale è stato multato per la vendita di alcolici da asporto oltre le ore 22, in contrasto con le norme vigenti.

«L'operazione "Largo Raggio" conferma l'impegno costante dell'Amministrazione e della Polizia Locale nel presidiare i punti più sensibili della movida genovese, conciliando le esigenze di socialità con il diritto dei residenti al riposo, alla sicurezza e al decoro urbano», ha dichiarato l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, annunciando che servizi analoghi saranno riproposti anche nei prossimi fine settimana estivi.

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