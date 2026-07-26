Alassio, perde il controllo della moto: diciottenne in fin di vita

Grave incidente stradale all'alba ad Alassio, dove un motociclista di 18 anni è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo della propria moto lungo la via Aurelia. Il giovane è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d'urgenza in ospedale.

L'incidente si è verificato intorno alle 6.30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il ragazzo stava percorrendo l'Aurelia in sella al suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto, finendo contro il guard-rail posto ai margini della carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente violento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti in pochi minuti l'automedica del 118 e i volontari della Croce Bianca di Albenga, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il 18enne è stato trovato privo di conoscenza e avrebbe riportato un grave trauma cranico, oltre ad altre lesioni. Considerata la gravità del quadro clinico, i sanitari hanno disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il ragazzo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione, dove resta in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

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