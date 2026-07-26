Sanremo, yacht distrutto da un incendio nella notte (VIDEO)

Uno yacht di 16 metri, il Mabita VI, è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Portosole, il porto turistico di Sanremo. Non ci sono feriti: al momento del rogo a bordo dell'imbarcazione non c'era nessuno. Lo yacht era ormeggiato a un molo interno quando, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza (video gentilmente concesso da Marco Marchetto).



Gli ormeggiatori di Portosole sono intervenuti tempestivamente, trainando lontano dalla zona di pericolo le imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze ed evitando che le fiamme potessero propagarsi agli altri yacht.



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

I danni risultano al momento circoscritti al Mabita VI, rimasto completamente carbonizzato. Accertamenti sono in corso da parte della Capitaneria di porto per stabilire le cause dell'incendio. Tutti i documenti che si trovavano a bordo dello yacht sono andati distrutti nel rogo.

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