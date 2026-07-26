Genova, due aggressioni a Cornigliano. Si allunga la scia di violenza

Mattinata movimentata nel quartiere di Cornigliano, a Genova, dove nel giro di circa trenta minuti si sono verificati due distinti episodi di aggressione. Entrambi hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite tali da far temere per la propria vita.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 6 del mattino tra Cornigliano e la zona di Campi. L'allarme è stato lanciato da via Cornigliano, anche se, secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un punto vendita di articoli sportivi di via Renata Bianchi.

Coinvolti due giovani, cugini tra loro secondo quanto riferito dai soccorritori, che hanno riportato diverse lesioni, tra cui un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Oro di Sampierdarena, la Misericordia della Fiumara e l'automedica del 118. L'intervento era stato inizialmente classificato in codice rosso, ma dopo le prime cure i due ragazzi sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Galliera.

Restano ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Le volanti della polizia hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo e individuare eventuali responsabilità.

Circa mezz'ora più tardi un secondo episodio di violenza ha richiesto l'intervento dei soccorsi, sempre nel quartiere di Cornigliano. In questo caso si è trattato di un'aggressione in ambito domestico, che ha coinvolto una 19enne.

La giovane, dopo essere stata assistita dal personale sanitario, è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per gli accertamenti del caso. Anche su questo episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione la vicenda.

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