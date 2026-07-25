Lavagna, turista cade dal monopattino: gravissimo al San Martino

Un grave incidente si è verificato nella notte a Lavagna, dove un turista di circa 40 anni è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dal monopattino lungo corso Buenos Aires. Nell'impatto l'uomo ha riportato un violento trauma cranico, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati l'automedica e i volontari della Croce Verde, che hanno prestato le prime cure. Considerata la gravità delle sue condizioni, il quarantenne è stato intubato prima di essere trasferito d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova.

Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sestri Levante, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dai primi rilievi emerge che nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli né altre persone.

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