Genova, tir in fiamme: chiuso tratto della A12, traffico in tilt
di Claudio Baffico
2 min, 29 sec
La mattinata del 24 luglio si è aperta con pesanti disagi sulla rete autostradale ligure. Un camion che trasportava terra ha preso improvvisamente fuoco all'interno della galleria Monte Sperone, costringendo alla chiusura di un tratto della A12 in direzione Livorno e provocando lunghe code su gran parte del nodo autostradale di Genova.
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