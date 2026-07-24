Genova, tir in fiamme: chiuso tratto della A12, traffico in tilt

L'incendio è divampato poco dopo il casello di Genova Est, all'altezza del bivio con la A7, mentre il mezzo pesante percorreva la galleria. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale del 118, i tecnici di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso meccanico per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Per consentire le operazioni di spegnimento e i controlli sulla sicurezza della galleria, è stata disposta la chiusura temporanea dell'A12 tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova Est in direzione Livorno.

Secondo gli aggiornamenti diffusi da Autostrade per l'Italia, nel tratto interessato si sono formati circa 3 chilometri di coda, mentre in direzione opposta si registrano ulteriori rallentamenti con circa 2 chilometri di traffico tra Genova Nervi e il bivio con la A7.

L'incendio del Tir ha avuto effetti anche sulle altre principali arterie cittadine. Le maggiori criticità si segnalano:

A7 da Busalla verso Genova;

da verso Genova; A7 da Genova Sampierdarena in direzione Milano;

da in direzione Milano; A10 Genova-Ventimiglia da Genova Aeroporto verso l'interconnessione con la A7.

Le autorità hanno invitato gli automobilisti diretti verso Livorno a uscire a Genova Ovest, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Genova Est. Chi invece è diretto verso Genova è stato invitato a lasciare l'autostrada a Genova Nervi e rientrare successivamente tramite la A7.

Le verifiche strutturali all'interno della galleria richiedono tempi tecnici che non consentono una riapertura rapida del tratto interessato. Le autorità raccomandano quindi di monitorare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.L'emergenza sulla A12 arriva poche ore dopo un altro episodio verificatosi durante la notte sulla A10, dove un'automobile è stata avvolta dalle fiamme tra Pra' e Pegli. Anche in quel caso non si sono registrati feriti e, secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal vano motore del veicolo. L'autostrada era stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento.