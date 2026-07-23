San Bartolomeo al Mare: bimbo investito sulle strisce, in condizioni gravissime al Gaslini

È ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di sei anni investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la via Aurelia e via Corsica. Nell'impatto il piccolo ha riportato un grave trauma cranico, oltre ad altre lesioni e a un'importante perdita di sangue. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d'urgenza al Gaslini con l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente della moto è rimasto illeso. Sulla dinamica dell'investimento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.