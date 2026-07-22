Tragico investimento ad Albaro: muore pedone 45enne travolto da un'auto

Drammatico incidente questa mattina nel quartiere di Albaro, a Genova. Intorno alle 8, un uomo di 54 anni è stato travolto da un'automobile all'incrocio tra via Righetti e via della Sirena. La vittima si chiamava Paolo Deghenghi, lavorava nel settore edile.

I soccorritori sono intervenuti in pochi minuti con il personale della Croce Bianca Genovese e del servizio di emergenza 118, tentando a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.

L'area è stata raggiunta anche dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre un'altra pattuglia ha gestito la viabilità per limitare i disagi alla circolazione.

Le cause dell'investimento sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno verificando, tra gli altri aspetti, se il pedone stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali oppure in un punto diverso della strada.

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