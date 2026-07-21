Genova, rapinano due coetanei in via Fillak: denunciati due 15enni

Due ragazzi di 15 anni, uno italiano e uno originario del Burkina Faso, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Genova con l'accusa di rapina in concorso. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica in via Fillak, dove i due minorenni avrebbero preso di mira due giovani che stavano transitando lungo la strada.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero fermato le vittime con un pretesto per poi strappare la catenina dal collo di uno dei ragazzi e intimare all'altro di consegnare la propria. La prima vittima è riuscita inizialmente a recuperare il gioiello e a metterlo in tasca, ma uno dei presunti rapinatori gli avrebbe bloccato la mano con la forza, impossessandosi della collana prima di allontanarsi insieme al complice in direzione di Ponte San Giorgio.

I due giovani hanno tentato di inseguire i fuggitivi per recuperare quanto sottratto, ma hanno rinunciato dopo essere stati minacciati, chiedendo quindi l'intervento del Numero Unico di Emergenza 112.

Gli agenti del Commissariato di Cornigliano, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno rintracciato poco dopo i due 15enni mentre si trovavano nel parco di via Fillak. Accompagnati in Questura per gli accertamenti, sono stati denunciati a piede libero e successivamente riaffidati ai rispettivi genitori. Le due collane recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari.

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