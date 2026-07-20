Genova: punta coltello a negoziante per rapinarlo, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un uomo di 27 anni che ieri sera, nel quartiere di Sampierdarena, ha puntato il coltello a un negoziante per farsi consegnare due mila euro. I militari sono riusciti a fermarlo perché è tornato nello stesso negozio, questa volta armato di mazza, per farsi consegnare altri soldi danneggiando anche gli arredi.

Nel pomeriggio, le pattuglie sono intervenute nel quartiere Carignano dove un uomo di 41 anni ha rubato generi alimentari in un supermarket e ha aggredito gli addetti alla vigilanza e un passante intervenuto per aiutarli. I militari lo hanno trovato a bordo di un autobus e lo hanno arrestato.

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