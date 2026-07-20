Genova, incendio boschivo sulle alture di Quezzi: in mattinata il fuoco ha ripreso vigore

Un incendio boschivo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Quezzi, sul versante alle spalle della Volpara, sulle alture di Genova. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari della Protezione civile, impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo.

Le fiamme, inizialmente contenute, hanno ripreso vigore nella mattinata di oggi, rendendo necessario il proseguimento degli interventi. La situazione è comunque sotto controllo e le squadre continuano a monitorare l'area per evitare una nuova propagazione dell'incendio.

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