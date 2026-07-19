Cronaca

Genova, aggredisce autisti di un bus e danneggia il mezzo: 37enne arrestato dalla polizia

di R.C.

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L’intervento è avvenuto nella notte in via Bersaglieri d’Italia, intorno alle 00.40, dopo la segnalazione di una lite a bordo di un autobus

Genova, aggredisce autisti di un bus e danneggia il mezzo: 37enne arrestato dalla polizia
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Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Genova con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’intervento è avvenuto nella notte in via Bersaglieri d’Italia, poco prima dell'una del mattino, dopo la segnalazione di una lite a bordo di un autobus. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo, dopo aver mostrato il biglietto, si sarebbe rifiutato di esibire un documento di identità richiesto dagli autisti, arrivando a colpire al volto uno dei due e a danneggiare il parabrezza del mezzo.

All’arrivo degli agenti dell’UPGSP, il 37enne avrebbe continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo, urlando e tentando di colpire gli operatori con alcuni calci.

La condotta sarebbe proseguita anche durante la redazione degli atti negli uffici della Questura, dove l’uomo avrebbe insultato gli agenti e rifiutato nuovamente di fornire le proprie generalità.

Dopo l’identificazione è risultato regolare sul territorio italiano e con precedenti di vario genere. È stato quindi tratto in arresto e accompagnato nelle camere di sicurezza, dove resterà in attesa dell’udienza per direttissima.

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