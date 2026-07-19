Genova, tremendo scontro alla Foce: ciclofattorino di 28 anni in condizioni gravissime

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica nel quartiere della Foce, a Genova. Intorno alla mezzanotte, all'incrocio tra corso Torino e corso Buenos Aires, una bicicletta elettrica e un'automobile si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della e-bike, un ciclofattorino di 28 anni, che dopo l'impatto è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie e i sanitari intervenuti sul posto (foto gentilmente concessa dalla PA Croce Bianca Genovese) lo hanno trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino con il sospetto di un grave trauma alla colonna vertebrale.

La donna al volante dell'auto ha riportato soltanto lievi escoriazioni provocate dalla rottura del parabrezza e ha scelto di non essere accompagnata in ospedale. Nessuna conseguenza, invece, per gli altri tre occupanti della vettura.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

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