Genova Nervi, notte di controlli della Polizia Locale: droga sequestrata, un denunciato per armi e sanzioni per la vendita di alcolici

Operazione straordinaria della Polizia Locale nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Nervi, dove gli agenti hanno intensificato i controlli nelle aree maggiormente frequentate durante la movida. L'intervento, inserito nel piano "Largo Raggio", ha interessato in particolare via Casotti, via Oberdan, piazza Duca degli Abruzzi e via Sarfatti, zone sulle quali nelle ultime settimane erano arrivate numerose segnalazioni da parte dei residenti.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate complessivamente 42 persone. L'attività, spiegano dal Comune, rientra nel programma di verifiche predisposto per il periodo estivo con l'obiettivo di contrastare episodi di degrado urbano, rafforzare la sicurezza nei quartieri e vigilare sul rispetto delle norme da parte di cittadini e attività commerciali.



Tra gli interventi più rilevanti figura la denuncia nei confronti di un cittadino italiano maggiorenne, trovato in possesso di una "credit card knife", un coltello occultabile a forma di carta di credito con lama di 6,5 centimetri, e di un manganello telescopico estensibile lungo 54 centimetri. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e per l'uomo è scattata la denuncia per violazione della normativa sulle armi.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, gli agenti hanno contestato quattro violazioni amministrative per detenzione di sostanze destinate all'uso personale, con il conseguente sequestro della droga. In uno dei casi è stato disposto anche il ritiro della patente di guida, poiché la persona controllata aveva la disponibilità immediata di un veicolo.

I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali della zona. In un esercizio di vicinato di via Casotti è stata accertata la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario consentito dall'ordinanza comunale, con la contestazione della relativa sanzione amministrativa. Verifiche sono state effettuate anche in altri locali segnalati per presunte irregolarità, tra cui la vendita di alcolici ai minorenni o oltre gli orari consentiti, ma in questi casi non sono emerse violazioni.

"Dopo l'operazione svolta nei giorni scorsi a Sestri Ponente, anche a Nervi abbiamo messo in campo un presidio straordinario del territorio per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e contrastare le situazioni di illegalità e degrado urbano", ha dichiarato l'assessora comunale alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi. L'assessora ha inoltre annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane nell'ambito del Piano per la Sicurezza Urbana 2026, con l'obiettivo di rafforzare la presenza della Polizia Locale nei quartieri e garantire maggiore sicurezza e decoro.

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