Casarza Ligure: operaio resta con la mano schiacciata in una pressa, ricoverato in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Casarza Ligure, dove un operaio è rimasto coinvolto in un incidente mentre era impegnato nelle attività all’interno dell’azienda Velerie San Giorgio.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un serio trauma alla mano dopo essere rimasto incastrato in una pressa. La situazione ha richiesto un intervento immediato: sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno lavorato per liberare l’arto rimasto bloccato nel macchinario.

Dopo le operazioni di soccorso, l’operaio è stato trasferito all’ospedale di Lavagna per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono state valutate come gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o problemi legati alle procedure di sicurezza.

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