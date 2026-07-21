Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure: intercettati oltre 770 chili nascosti tra le banane

Nuovo maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, dove Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Guardia di Finanza hanno intercettato oltre 770 chilogrammi di cocaina purissima, nascosti all'interno di un container refrigerato proveniente dall'Ecuador.

L'operazione è stata condotta dal personale della Sezione Antifrode dell'Ufficio ADM Liguria 3-Savona insieme ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova.

La droga, suddivisa in 650 panetti, era abilmente occultata tra decine di pallet di banane trasportati nel container frigo. Le analisi eseguite durante il controllo hanno confermato che si trattava di cocaina ad alto grado di purezza.

Il sequestro arriva a meno di un mese da un'altra operazione analoga nello stesso scalo portuale. Complessivamente, nel giro di poche settimane, il quantitativo di cocaina intercettato a Vado Ligure ha così superato una tonnellata, confermando il porto ligure come uno dei principali obiettivi delle organizzazioni criminali impegnate nel traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo gli investigatori, il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro una volta immesso sul mercato al dettaglio, rendendo l'operazione una delle più rilevanti degli ultimi anni nello scalo vadese.

L'intervento è il risultato di una costante attività di analisi dei flussi commerciali provenienti dal Sud America e diretti verso il porto di Vado Ligure, crocevia strategico per i traffici marittimi destinati all'Europa e, proprio per questo, particolarmente esposto ai tentativi di importazione di sostanze stupefacenti.

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