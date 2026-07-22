Genova, salvato dalla polizia locale un cane pastore belga malinois denutrito e abbandonato: indagato il presunto responsabile

Un giovane pastore belga malinois, trovato in gravi condizioni di malnutrizione e presumibilmente abbandonato nel centro di Genova, è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, con il supporto della Croce Gialla Genovese e dei servizi veterinari di ASL 3. L'animale è stato posto sotto sequestro e affidato all'Unità Cinofila della Polizia Locale, dove è attualmente seguito da personale specializzato per il recupero.

L'episodio risale al 12 luglio, quando il cane è stato accompagnato in una struttura veterinaria dopo una richiesta di soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver affidato temporaneamente l'animale a una persona presente sul posto, chi lo aveva condotto nella clinica si è allontanato senza fare ritorno, facendo scattare la segnalazione ai servizi competenti.

La Polizia Locale ha quindi avviato un'articolata attività investigativa, raccogliendo testimonianze, acquisendo la documentazione sanitaria, verificando i dati telefonici e la registrazione del microchip dell'animale. In collaborazione con i servizi veterinari di ASL 3 è stata ricostruita la rete di affidamenti e dei contatti tra le persone coinvolte.

Determinante per le indagini si è rivelata anche l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che ha consentito di ricostruire gli spostamenti effettuati prima del soccorso e di individuare il presunto autore dell'abbandono. L'identificazione è stata successivamente perfezionata grazie ad ulteriori accertamenti svolti dalla Polizia Locale, con il supporto di un'altra forza di polizia.

Le condizioni dell'animale hanno immediatamente destato forte preoccupazione. I veterinari hanno riscontrato un evidente stato di malnutrizione che, unito alle modalità dell'abbandono, ha portato la Polizia Locale a richiedere e ottenere il sequestro del cane.

Il pastore belga malinois si trova ora presso l'Unità Cinofila della Polizia Locale, dove riceve le cure necessarie in un ambiente idoneo al suo recupero fisico e comportamentale.

Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità nell'ambito dell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 727 del Codice Penale, relativo all'abbandono di animali.

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