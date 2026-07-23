Genova, 60enne muore per un malore dopo tuffo in mare
di R.C.
A chiamare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva
Un uomo di circa 60 anni è morto nel pomeriggio per un malore mentre faceva il bagno nella spiaggia di Multedo, nel ponente di Genova.
A chiamare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva.
Il personale medico del 118 ha provato a rianimarlo ma l'uomo era già morto.
Sul posto sono intervenute Capitaneria di porto e polizia.
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