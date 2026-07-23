Cronaca

Genova, 60enne muore per un malore dopo tuffo in mare

di R.C.

21 sec

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva

Genova, 60enne muore per un malore dopo tuffo in mare
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Un uomo di circa 60 anni è morto nel pomeriggio per un malore mentre faceva il bagno nella spiaggia di Multedo, nel ponente di Genova.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva.

Il personale medico del 118 ha provato a rianimarlo ma l'uomo era già morto.

Sul posto sono intervenute Capitaneria di porto e polizia. 

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