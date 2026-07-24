Genova, città paralizzata dal traffico per il camion in fiamme sull'A12

Genova paralizzata dal traffico per tutta la giornata a causa dell'incidente verificatosi in mattinata sull'A12 che ha portato molti mezzi a riversarsi sulle strade ordinarie.

Un camion che trasportava terra aveva preso improvvisamente fuoco all'interno della galleria Monte Sperone, costringendo alla chiusura di un tratto della A12 in direzione Livorno e provocando lunghe code su gran parte del nodo autostradale di Genova. L'incendio era divampato poco dopo il casello di Genova Est, all'altezza del bivio con la A7, mentre il mezzo pesante percorreva la galleria. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non si registrano feriti. L'autostrada era rimasta lungamente chiusa e poi è stata riaperta nel pomeriggio.

A causa di questa situazione, pesanti disagi si sono registrati in tutta Genova e zone limitrofe.





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