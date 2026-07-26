Autostrade, tamponamento a catena sull’A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure: traffico in tilt e code fino a 5 km

Mattinata difficile sull'Autostrada dei Fiori A10, dove in tarda mattinata si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli nel tratto compreso tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, in direzione Genova.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Savona, impegnati anche nell'estrazione di alcuni occupanti rimasti all'interno delle auto, insieme ai soccorritori della Croce Rossa di Loano e della Croce Bianca di Borghetto. Una persona, inizialmente valutata con un codice di media gravità, ha successivamente rinunciato al trasferimento in ospedale.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico completamente congestionato e circa cinque chilometri di coda tra i due caselli. Il gestore dell'autostrada invita gli automobilisti a evitare, se possibile, il tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito.

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