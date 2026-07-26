Genova: tenta un furto in Albaro, arrestato 32enne

È stato arrestato con l'accusa di tentato furto un cittadino cubano di 32 anni, fermato dalla polizia nella serata di sabato ad Albaro.

L'allarme è scattato intorno alle 22, quando alcuni residenti hanno segnalato al numero di emergenza la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto all'interno di un cortile della zona.

All'arrivo delle volanti, il 32enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso, elemento che ha portato al suo arresto con l'accusa di tentato furto.

L'uomo comparirà davanti al giudice nella mattinata di lunedì per il processo con rito direttissimo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.