Lavagna, morto il quarantenne caduto venerdì sera dal monopattino

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Andrea Pallestrini, 46 anni, residente a Bientina, in provincia di Pisa, deceduto all'ospedale San Martino di Genova in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente con il monopattino elettrico avvenuto a Lavagna.

L'uomo, nato a Genova nel 1979 e in vacanza nella cittadina del Tigullio, era stato soccorso nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'una, in corso Buenos Aires. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: all'arrivo dei sanitari del 118, affiancati dai volontari della Croce Verde Chiavarese - sezione di Lavagna, non respirava autonomamente ed era stato necessario procedere all'intubazione prima del trasporto d'urgenza al policlinico genovese.

Nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico si è rivelato irreversibile. Nel pomeriggio di domenica è arrivata la dichiarazione di morte.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo la ricostruzione, all'altezza dell'Hotel Entella, all'inizio di corso Buenos Aires, Pallestrini avrebbe improvvisamente perso il controllo del monopattino, finendo violentemente sull'asfalto.

L'uomo indossava regolarmente il casco protettivo previsto dalla normativa e il monopattino risultava in regola. Tuttavia, la dinamica della caduta si è rivelata fatale: l'impatto, avvenuto principalmente con il volto, ha provocato gravissime lesioni cerebrali che non hanno lasciato alcuna possibilità di recupero.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo, ma al momento gli investigatori escludono collisioni o manovre rese necessarie dalla presenza di altri utenti della strada.

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