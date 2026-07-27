Scontro in corso Aurelio Saffi, camion trascina automobile per metri prima di fermarsi

Paura nella tarda mattinata in corso Aurelio Saffi, per un incidente che ha coinvolto un'automobile e un camion.

Da quanto emerso il mezzo pesante ha impattato l'automobile all'altezza dell'incrocio con via Vannucci. I due mezzi procedevano nela stessa direzione, verso levante, quando per cause da chiarire si sono scontrate. Il mezzo pesante ha variato la traiettoria, trascinando per qualche metro l'auomobile prima di fermarsi.

Il bilancio è di un ferito live, un ragazzo di 21 anni portato in codice verde all'ospedale San Martino in stato di schock: visitato sul posto e spinalizzato, apparentemente non avrebbe riportato danni seri. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica e gestire le inevitabili congestioni alla viabilità della zona

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