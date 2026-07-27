Privo di sensi in mare dopo un tuffo a Levanto, grave uomo di 49 anni

Sono gravi le condizioni di un uomo di 49 anni, ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stato ritrovato privo di sensi in mare a Levanto, nella serata di domenica.

L'uomo era stato avvistato da alcuni bagnanti nei pressi di una rimessa per barche, in una zona dove non sarebbe previsto il servizio di salvataggio. Il 49enne è stato soccorso dalla Croce Rossa e dalla Pubblica Assistenza di Levanto: prima del trasporto in elicottero, gli era stato praticato il massaggio cardiaco.

L'uomo, di nazionalità tunisina, sarebbe stato solo al momento del ferimento, probabilmente causato da un tuffo.

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