Maltempo in Val d'Aveto, senso unico alternato sulla statale 586 a Borzonasca

Le forti piogge dei giorni scorsi hanno reso necessario l'istituzione del senso unico alternato lungo la strada statale 586 "della Valle dell'Aveto", al chilometro 50,650, nel territorio comunale di Borzonasca, in provincia di Genova.

Il provvedimento è stato adottato per consentire la rimozione di due alberi di grandi dimensioni, resi instabili dal maltempo e ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza della circolazione.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, che hanno eseguito le operazioni di abbattimento e ripristinato le condizioni di sicurezza, permettendo la riapertura della strada con circolazione regolata a senso unico alternato.

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