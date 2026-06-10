Arenzano, fuga di gas nel sottosuolo causa esplosione di un tombino. Illeso automobilista in transito

Momenti di apprensione nella Pineta di Arenzano, dove un improvviso boato ha preceduto la fuoriuscita di una fitta nube di fumo da alcuni tombini della zona. L'episodio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei chiusini sarebbe stato proiettato in aria proprio mentre transitava un veicolo della vigilanza privata della Pineta. L'agente a bordo è stato assistito sul posto dai volontari della Croce d'Oro di Sciarborasca, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

Per consentire gli accertamenti tecnici e garantire la sicurezza dei residenti, una parte della strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le verifiche si sono concentrate sull'origine dell'esplosione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas nel sottosuolo.

L'ipotesi al vaglio è che il gas disperso abbia incontrato una dispersione elettrica proveniente da alcuni cavi interrati, innescando così la deflagrazione. Un elemento che potrebbe avvalorare questa ricostruzione è rappresentato dai sbalzi di corrente segnalati da alcuni residenti nelle abitazioni della zona poco prima dell'accaduto.

Le operazioni di controllo e messa in sicurezza sono proseguite fino a tarda sera. I tecnici dovranno ora effettuare uno scavo per individuare con precisione il punto della perdita e procedere alla riparazione del guasto. Durante la notte la viabilità nel tratto interessato risultava ancora interrotta in attesa del completamento degli interventi.

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