Rapallo, 18enne arrestato dai Carabinieri: aveva 900 grammi di cocaina
di Redazione
Blitz dei militari in una zona periferica: il giovane sorpreso a nascondere la droga nei boschi, trovato anche denaro in contanti
Un 18enne italiano è stato arrestato a Rapallo dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati circa 900 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a contanti ritenuti provento dell’attività illecita.
Controlli – L’operazione è scattata nella serata di ieri durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte dei militari della Stazione di Rapallo, impegnati nel monitoraggio delle aree più sensibili della città.
Sospetti – L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sul giovane, notato mentre si dirigeva a piedi verso una zona boschiva periferica con uno zaino. Il comportamento ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di seguirlo a distanza.
Blitz – Il ragazzo è stato sorpreso mentre cercava di nascondere lo zaino tra i cespugli. All’interno, i militari hanno rinvenuto circa 900 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.
Perquisizione – Successivamente, la perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare circa 900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio e immediatamente sequestrati.
Arresto – Al termine delle procedure di rito, il 18enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Genova Marassi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.
Indagini – Gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti e la rete di approvvigionamento della sostanza stupefacente.
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