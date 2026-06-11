Italiana 'prigioniera' in Egitto, disperato appello: "83 euro e mio marito sarà scarcerato, la mia vita vale così poco?"

Un caso giudiziario e diplomatico che continua a far discutere arriva dall’Egitto e coinvolge Nessy Guerra, la donna italiana finita al centro di una vicenda legata a una condanna per adulterio a seguito delle accuse mosse dal suo ex marito.

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, Guerra ha commentato con toni duri la possibilità che l’uomo, recentemente arrestato per minacce rivolte al console italiano a Hurghada e per un presunto tentativo di aggressione, possa essere scarcerato dietro il pagamento di una cauzione molto bassa.

Nel suo intervento social, la donna ha espresso forte indignazione per l’entità della somma prevista, pari a circa 83 euro, sottolineando anche le possibili conseguenze della liberazione dell’uomo. Ha inoltre chiamato in causa le istituzioni italiane e la diplomazia, chiedendo un intervento e maggiore attenzione sul caso.

"Ottantatré euro per farlo uscire dal carcere oggi. Cinquemila sterline egiziane pari a 83 euro per uscire oggi stesso dal carcere a seguito delle minacce che ha fatto contro il Console e la tentata aggressione. So già quello che succederà quando quest'uomo metterà piede fuori dal carcere. Le nostre vite valgono 83 euro? Adesso voglio vedere quello che faranno i ministri e i diplomatici".

L’uomo coinvolto nella vicenda, secondo quanto riportato, potrebbe dunque ottenere la scarcerazione dopo il pagamento della cauzione stabilita dalle autorità egiziane. La situazione resta sotto osservazione anche sul piano diplomatico, per i possibili sviluppi e le implicazioni legate alla sicurezza e ai rapporti tra i due Paesi.

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