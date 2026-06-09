Genova, turista francese di 14 anni colpita con un pugno in Darsena: fermata una donna

Una ragazza francese di 14 anni è stata aggredita con un pugno al volto nel centro storico di Genova pochi minuti dopo essere sbarcata da una nave da crociera insieme alla famiglia. Per l'episodio, avvenuto in via Gramsci nei pressi della fermata della metropolitana Darsena, una donna di circa 25 anni è stata fermata dalla polizia. Restano ancora da chiarire le ragioni del gesto.

L'aggressione – Secondo una prima ricostruzione, la giovane turista si trovava con i familiari nella zona della Darsena quando il gruppo sarebbe stato avvicinato da una donna che, senza apparente motivo, avrebbe colpito la minorenne con un pugno al volto. L'episodio ha immediatamente attirato l'attenzione dei presenti e fatto scattare l'allarme ai soccorsi.

I soccorsi – Sul posto è intervenuto il personale della Croce Bianca Genovese. La ragazza è stata assistita e medicata direttamente a bordo dell'ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero risultate gravi, ma lo spavento per la giovane e per i familiari è stato notevole.

L'intervento della polizia – Dopo l'aggressione, la donna si sarebbe inizialmente allontanata dalla zona. Successivamente è però tornata sul luogo dell'episodio, dove nel frattempo erano arrivati gli agenti delle volanti della Questura. I poliziotti l'hanno fermata e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini – Gli investigatori stanno cercando di comprendere il movente dell'aggressione e di verificare eventuali testimonianze o immagini delle telecamere presenti nella zona. Al momento non emergono elementi che spieghino il gesto nei confronti della giovane turista.

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