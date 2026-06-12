Ventimiglia, recuperati i corpi dei due ragazzi dispersi in mare

Ventimiglia piange i due giovani dispersi in mare da mercoledì pomeriggio. Dopo ore di intense ricerche, i corpi senza vita dei ragazzi sono stati individuati tra le 13 e le 14 nella zona delle Calandre. La conferma è arrivata dalla Capitaneria di Porto di Genova, che ha coordinato le operazioni di soccorso.

Le salme saranno recuperate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e trasferite a riva con un gommone. Il primo corpo rinvenuto, bloccato tra gli scogli nei pressi dell’imboccatura del porto turistico, apparterrebbe a Walid Sobhi, 19 anni, di origine marocchina. Poco dopo è stato localizzato anche il secondo giovane, identificato come Ewerton Dos Santos, 25enne nato in Brasile. Entrambi vivevano da tempo a Sanremo.

Secondo quanto ricostruito, i due amici si erano tuffati dalla falesia che costeggia il sentiero diretto alla spiaggia delle Calandre, ma non erano più riemersi, venendo inghiottiti dalle correnti e dal mare agitato.

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