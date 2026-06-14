Milano, il giallo dell'interprete genovese ucciso: era consulente di leader e personalità internazionali

Era una figura molto conosciuta nel mondo dell'interpretariato professionale, chiamato negli anni a tradurre interventi e colloqui di alcuni tra i più influenti protagonisti della politica mondiale. Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, genovese di origine è stato trovato morto nella sua abitazione nel quartiere NoLo di Milano e gli investigatori seguono con decisione la pista dell'omicidio.

Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nel soggiorno dell'appartamento di via Nino Oxilia. I primi rilievi avrebbero evidenziato numerosi traumi alla testa compatibili con un'aggressione compiuta utilizzando un oggetto contundente. Gli accertamenti sono ora concentrati sulla ricostruzione delle ultime ore di vita dell'interprete per individuare chi possa aver avuto contatti con lui prima della morte.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un incontro privato degenerato in violenza. I carabinieri stanno verificando se dall'abitazione siano stati sottratti oggetti personali e stanno passando al setaccio telefoni, contatti e attività online della vittima per individuare eventuali elementi utili all'inchiesta.

L'allarme è scattato dopo che alcune persone a lui vicine non erano più riuscite a contattarlo. A quel punto è stata richiesta una verifica nell'appartamento. Una volta entrati nell'alloggio, i soccorritori e le forze dell'ordine si sono trovati davanti a una scena che ha subito fatto ipotizzare un delitto.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, vedono impegnati gli specialisti del Nucleo investigativo dell'Arma. Sotto esame ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, i tabulati telefonici e tutti i contatti avuti dall'uomo nelle ore precedenti alla sua morte.

Originario di Genova, Guerrino aveva costruito una carriera di alto profilo nel settore delle traduzioni e dell'interpretariato congressuale. Nel corso degli anni aveva lavorato in eventi internazionali e incontri istituzionali che hanno visto la partecipazione di capi di Stato, presidenti della Repubblica, esponenti di governo e membri di famiglie reali, guadagnandosi una reputazione di assoluto prestigio nel suo ambito professionale.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce su una vicenda che ha scosso il mondo professionale legato alle relazioni internazionali e all'interpretariato.

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