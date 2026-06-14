Principio d’incendio al San Martino, fiamme nel padiglione 15: intervento rapido e area subito messa in sicurezza

Momenti di apprensione nella mattinata al Ospedale Policlinico San Martino, dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del padiglione 15, interessando in particolare il secondo piano della struttura.

Le fiamme hanno coinvolto una porzione del laboratorio di anatomia patologica, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’episodio è stato contenuto in tempi rapidi grazie al sistema antincendio della struttura e alla collaborazione delle squadre interne, che hanno circoscritto l’area evitando conseguenze più gravi.

Non è stato necessario evacuare reparti o pazienti, poiché la zona interessata non ospita degenze. L’ospedale ha confermato che l’evento è stato gestito senza criticità per l’attività clinica.

In una nota, la direzione del Policlinico ha sottolineato l’efficacia delle misure di sicurezza: il sistema antincendio avrebbe permesso un intervento tempestivo e coordinato, consentendo di riportare rapidamente la situazione sotto controllo e di mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Sono ora in corso verifiche tecniche per chiarire le cause dell’accaduto e definire i tempi necessari al pieno ripristino delle condizioni operative del laboratorio. Secondo quanto comunicato, non sono previste interruzioni significative delle attività, che verranno garantite attraverso il supporto delle altre strutture interne all’ospedale.

L’episodio arriva a distanza di pochi giorni da un altro incendio registrato sempre all’interno del Policlinico, questa volta nei locali della Medicina Nucleare nel padiglione Sommariva. Anche in quel caso il rogo era rimasto circoscritto e non si erano registrati feriti o intossicati, ma l’evento aveva reso necessario un temporaneo riassetto di alcune attività sanitarie.

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