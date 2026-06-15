Genova, ancora un'aggressione: algerino rapinato e ferito in piazza Dante

Ennesimo episodio di violenza a Genova. Teatro delI'aggressione, questa volta, è stata piazza Dante, dove, intorno alle 4:30 di questa notte, un 31enne di nazionalità algerina ha riferito di aver subito una rapina da parte di alcuni soggetti, dileguatisi, culminata in due ferite al torace di circa 15 centimetri l'una con un taglierino, fortunatamente con modesta penetrazione.

I rapinatori sarebbero stati fotografati dalla vittima.



L'uomo, non è chiaro se senza fissa dimora-, è stato medicato e condotto in codice giallo presso il Pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

In corso le indagini da parte della Polizia di Stato.

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