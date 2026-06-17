Genova, preso a bastonate alla fermata del bus: ancora paura a San Fruttuoso

Una violenta aggressione avvenuta nella notte sulle alture di San Fruttuoso ha provocato il ferimento di un ragazzo di 17 anni, trasportato in ospedale dopo essere stato colpito ripetutamente da un gruppo di coetanei. L'episodio si è verificato poco prima della mezzanotte nei pressi della fermata dell'autobus tra via Pianderlino e via Berghini, a Genova.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dagli investigatori, il giovane sarebbe stato circondato da diversi ragazzi e aggredito con alcuni bastoni in quello che alcuni testimoni hanno descritto come una sorta di regolamento di conti. Le cause all'origine dell'assalto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'allarme è scattato grazie all'intervento dell'autista di un mezzo Amt, informato dell'accaduto da un uomo che stava sostando con un camper nelle vicinanze. Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, le pattuglie della Polizia Locale e i soccorritori del 112.

Il diciassettenne è stato assistito dai militi della Squadra Emergenza 821 e dal personale sanitario. A causa della consistente perdita di sangue e di un trauma cranico riportato durante il pestaggio, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Martino. Le sue condizioni hanno richiesto cure immediate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il ricovero è stato classificato con codice giallo.

La vittima, un giovane di origine nordafricana, vive in una comunità destinata a minori stranieri non accompagnati situata in un altro quartiere cittadino, distante dalla zona in cui si è verificata l'aggressione. Al momento dei fatti si trovava in compagnia di alcuni amici.

Agli investigatori il ragazzo avrebbe raccontato che il gruppo responsabile dell'attacco sarebbe arrivato improvvisamente sul posto e che tra gli aggressori vi sarebbero stati giovani da lui indicati come "italiani e albanesi". Saranno ora gli accertamenti della polizia a verificare la dinamica e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le indagini sono in corso per chiarire il contesto dell'episodio, identificare tutti i partecipanti all'aggressione e comprendere le ragioni che hanno portato al violento pestaggio.

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