Genova: morto travolto da auto in corso Italia, investitore accusato di omicidio volontario

Il sostituto procuratore Andrea Ranalli ha modificato il capo d’imputazione nei confronti di Vincenzo Rametta (a destra nella foto), il 28enne operaio incensurato che all’alba di sabato avrebbe investito e ucciso Edoardo Corrieri, 29 anni (a sinistra nella foto), al termine di una lite. Per l’indagato l’accusa è stata aggravata da omicidio stradale a omicidio doloso, una contestazione che riflette una diversa valutazione della dinamica e delle circostanze del fatto da parte della Procura.

Nella mattinata di oggi è stato inoltre conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo della vittima. L’esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Francesco Ventura, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili alle indagini. La relazione tecnica sarà depositata entro 60 giorni.

La famiglia di Edoardo Corrieri si è affidata all’avvocata Francesca De Martini, nominata legale di parte. Anche la difesa di Rametta, rappresentata dall’avvocato Stefano Ganci, ha designato un proprio consulente tecnico per seguire gli accertamenti medico-legali.

Dopo l’investimento, Rametta si era presentato spontaneamente agli agenti di polizia pochi minuti dopo l’accaduto. Attualmente si trova nel carcere di Marassi. La giudice per le indagini preliminari Maria Antonia Di Lazzaro ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; tuttavia, in attesa della disponibilità del dispositivo di controllo, il giovane resterà detenuto in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto nelle ore precedenti alla tragedia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.