Genova, Far West in via Avio: cinque giovani si fronteggiano con coltelli e cutter

GENOVA - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne algerino per porto d’armi per cui non è ammessa licenza e denunciato altri 4 suoi connazionali di 25, 24, 22 e 28 anni, per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Gli ultimi due sono stati deferiti in stato di libertà, rispettivamente, anche per ricettazione e falsa attestazione sull’identità.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Cornigliano transitando in via Avio hanno notato un gruppo di ragazzi che, due da una parte e tre dall’altra, si stavano fronteggiando, tutti con in mano degli oggetti contundenti. Gli operatori sono subito scesi dall’auto per frapporsi a loro ed evitare che qualcuno si ferisse, tenendo conto anche dell’alta frequentazione di passanti in quel momento. Calmati gli animi si è proceduto all’identificazione dei soggetti e a perquisizione personale, poiché tutti avevano provveduto a nascondere le armi nei propri vestiti.

Quattro di loro sono stati trovati in possesso di cutter con lama non superiore agli 8 cm, mentre l’odierno arrestato era in possesso di un coltello da cucina con una lama lunga 26cm. Tutte le armi da taglio sono state sequestrate. Il 22 enne aveva al polso un orologio di valore, di cui non sapeva giustificare il possesso. Il 28enne, invece, ha dichiarato false generalità agli agenti, reati per cui sono stati denunciati.

Per il 27enne la direttissima in mattinata, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.





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