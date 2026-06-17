Rapina durante l'Adunata degli alpini a Genova, arrestati tre minori stranieri non accompagnati

GENOVA - La Polizia di Stato di Genova ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura per i minorenni di Genova ed emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Genova, nei confronti di due 17enni e un 16enne, tutti tunisini, per rapina aggravata e lesioni aggravate.

Il provvedimento restrittivo compendia le indagini condotte dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova, a seguito della rapina avvenuta lo scorso 9 maggio ai danni di un uomo che era giunto in città per partecipare all'Adunata Nazionale degli Alpini; mentre si trovava in Vico Vegetti è stato bloccato da quattro soggetti che gli hanno sbarrato la strada e lo hanno aggredito e colpito con un pugno al volto, riuscendo così a sottrargli il portafogli e un coltellino multiuso dalle tasche dei pantaloni, lasciandolo a terra, tramortito. Ha riportato una frattura scomposta alla mascella, refertata con una prognosi di 40 giorni.

L'attività investigativa avviata a seguito dell'analisi dei filmati si è concentrata sull'identificazione dei presunti responsabili, attraverso una serie di approfonditi accertamenti che hanno interessato i gruppi di giovani abituali frequentatori del centro storico. I successivi controlli effettuati presso le strutture di accoglienza e i mirati servizi di osservazione sul territorio hanno consentito di individuare i presunti autori del reato e i ruoli assunti da ogni soggetto durante l'aggressione, oltre all'esatto momento in cui hanno fatto rientro presso le comunità.

Tre di loro sono stati individuati e fermati questa mattina; si tratta di soggetti pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Durante la stesura degli atti uno di loro è stato altresì deferito per ricettazione in quanto trovato in possesso di uno smartphone rubato.

Sono stati tutti associati presso l'Istituto Penale per i minorenni di Torino, a disposizione dell'A.G. La singola soggettiva posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine per le previste misure di prevenzione.

Resta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.

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