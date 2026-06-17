E' morto Cissè Camara, era accusato dell'omicidio di Pietro Paolo Signor a Villetta Di Negro nel centro di Genova

L’Ospedale Policlinico San Martino ha comunicato il decesso, avvenuto presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, del cittadino senegalese dopo quanto accaduto a Villetta Dinegro la scorsa settimana. Cissè Camara, il 42enne, era accusato dell'omicidio di Pietro Paolo Signor.

Il trasferimento in terapia intensiva era avvenuto dopo che un precedente deterioramento dello stato di salute aveva già reso necessaria una profonda sedazione mentre era ricoverato nel reparto di Pneumologia. La situazione complica ulteriormente il lavoro degli investigatori, che non sono ancora riusciti a chiarire con certezza il movente del delitto avvenuto la mattina del 30 maggio all'interno del parco pubblico di Villetta Di Negro, nel centro di Genova.

E sempre in Rianimazione M3 è purtroppo deceduto anche il 59enne coinvolto nell’incidente in moto di via Gallino, avvenuto lo scorso fine settimana, a seguito delle complicazioni derivanti dall’impatto.

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