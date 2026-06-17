Genova, è morto Stefano Cannella, lo scooterista coinvolto nell'incidente a Pontedecimo

Non ce l’ha fatta Stefano Cannella, il 59enne coinvolto nel grave incidente in scooter avvenuto sabato sera in via Gallino, nel quartiere genovese di Pontedecimo. Dopo giorni di ricovero in condizioni critiche all’ospedale San Martino, l’uomo è deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell’impatto.

La comunicazione è arrivata dal pronto soccorso del policlinico genovese, che ha confermato il decesso del 59enne, ricoverato nel reparto di Rianimazione M3 fin dal suo arrivo in ospedale. Secondo quanto riferito dalla struttura sanitaria, la morte è sopraggiunta in seguito alle complicazioni cliniche legate ai traumi riportati nell’incidente.

Il sinistro si era verificato nella tarda serata di sabato. Erano circa le 22.20 quando era stato lanciato l’allarme per un uomo trovato a terra dopo una caduta dal proprio scooter. Sul posto erano intervenuti i volontari della Croce Verde Pontedecimo insieme all’automedica Golf 2, che avevano prestato i primi soccorsi.

Le condizioni del 59enne erano apparse immediatamente molto gravi. I sanitari avevano eseguito sul luogo dell’incidente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, compreso il massaggio cardiaco, prima di procedere con l’intubazione e il successivo trasferimento d’urgenza in codice rosso al San Martino.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale avevano effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause della caduta.

La scomparsa di Cannella ha suscitato profondo cordoglio a Pontedecimo, dove era una figura molto conosciuta e apprezzata. Oltre al suo percorso da calciatore, aveva legato il proprio nome alla storia del calcio cittadino come allenatore del Pontedecimo 1907, società che in queste ore lo sta ricordando con affetto e commozione.

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