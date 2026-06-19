Terrore in via del Campo: armato di mannaia in mezzo alla folla ferisce un uomo, bloccato col taser

Momenti di paura nel centro storico di Genova, in via del Campo, dove un uomo ha seminato il panico dopo aver rubato una mannaia da una macelleria e averla brandita in strada tra residenti, commercianti e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato nell’esercizio commerciale riuscendo a impossessarsi dell’arma da taglio e, una volta all’esterno, avrebbe iniziato a minacciare i passanti urlando e agitandola in modo pericoloso.

La scena ha provocato il fuggi fuggi generale: diverse persone si sono rifugiate nei negozi, mentre altre hanno chiamato i soccorsi. Durante l’episodio un passante sarebbe rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi (foto dalla pagina Facebook Comitato Diritto & Legalità)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno tentato inizialmente di riportare la calma e convincere l’uomo a deporre l’arma. Di fronte alla situazione di pericolo e al comportamento aggressivo, i militari hanno poi utilizzato il taser per immobilizzarlo in sicurezza.

L’uomo è stato quindi disarmato, bloccato e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

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